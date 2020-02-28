Kırklareli'nde park halindeki kamyonda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Kocahıdır Mahallesi Balkan 496. Sokak'ta 34 CKL 349 plakalı kamyon, bir markete malzeme indirildiği sırada henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Kamyonun yandığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu kamyonda hasar meydana geldi.

Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Kartalkaya mevkisinde düzenlediği operasyonda S.A ve Y.O'yu suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin bölgede 2 metre derinliğinde çukur kazdığı tespit edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Babaeski Belediyesinden koronavirüs önlemi

Babaeski Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) viral enfeksiyon ve salgınlara karşı toplu yaşam alanlarını dezenfekte edecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse ve diğer salgınlara karşı tüm önlemlerin alınacağı bildirildi.

Bu kapsamda ilçedeki okullar, camiler ve Babaeski Kaymakamlığında ilaçlama ve dezenfekte yapılacağı belirtilen açıklamada, vatandaşların da kişisel hijyenine dikkat etmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyada en önemli sağlık sorunu haline gelen bulaşıcı koronavirüsüne karşı Babaeski Belediye Başkanlığınca önümüzdeki hafta sonu ilçede bulunan okullar, camiler ve Babaeski Kaymakamlık binaları ilaçlama ve dezenfekte yapılacaktır. Bu ilaçlama çalışmaları tüm kurumlarda Babaeski Belediye Başkanlığınca periyodik olarak yapılacaktır."

"Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelecek" konferansı

Kırklareli Üniversitesi tarafından "Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelecek" konferansı düzenlendi.

Üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünce Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen konferansa, SGK Kırklareli Müdürü Tahsin Hacı, konuşmacı olarak katıldı.

Halcı, konferansta, sosyal güvencenin çok önemli olduğunu söyledi.

Kayıt dışı istihdam ile mücadele ettiklerini ifade eden Hacı, kayıt dışı istihdamın çok büyük cezaları olduğunu belirtti.

Yenilikçi ve insan odaklı anlayışla topluma kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını aktaran Hacı, "Kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da hak sahiplerine sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarını sağlıyoruz. Kolay erişilebilir, hizmet veren, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini yürütmek ve geliştirmek misyonu doğrultusunda hizmetlerimizi sunmaya devam etmekteyiz." diye konuştu.

Hacı, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

"Yılın Yerel Demokrasi Haftası" ödülünü aldı

Lüleburgaz Belediyesinin "Yılın Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu Sertifikası" alması nedeniyle kutlama töreni düzenlendi.

25 Şubat'ta Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen törende sertifika verilmesi dolayısıyla hizmet binasında düzenlenen törene Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye başkan yardımcıları, Kent Konseyi üyeleri ve daire müdürleri katıldı.

Belediye Başkanı Gerenli, burada yaptığı konuşmada, Lüleburgaz Belediyesi olarak güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda Lüleburgaz Belediyesinin "Yılın Partner Kuruluşu" ödülünü almaya hak kazandığını anımsatan Gerenli, insan haklarına saygıyı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdikleri etkinlik ve faaliyetleri tüm yıla yayarak önemli bir adım atmış olduklarını belirtti.

Örnek bir belediye olma yolunda çok çalıştıklarını ifade eden Gerenli, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ödüle en çok layık görülen iki yerel yönetimden biriyiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu ödül hepimizin, tüm Lüleburgaz'ın." diye konuştu.