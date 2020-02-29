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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Lüleburgaz'da tohum ekme etkinliği düzenlendi.

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Lüleburgaz'da tohum ekme etkinliği düzenlendi.

TEMA Vakfı Lüleburgaz Temsilciliği tarafından Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, 110 badem, 110 ceviz tohumu ekildi.

TEMA Vakfı Lüleburgaz Temsilcisi Vicdan Aladağ, öğrencilere ağacı ve ormanı sevdirmek için çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerin tüpün içine ektikleri tohumun çimlenmesini evde takip edeceğini ifade eden Aladağ, ardından fidanların toprakla buluşturulacağını söyledi.

Etkinliğe, Okul Müdürü Nalan Baktı, Müdür Yardımcısı Özlem Öztorun, TEMA Vakfı gönüllüleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

"Haklarımı Öğreniyorum" sergisi

Lüleburgaz'da "Haklarımı Öğreniyorum" sergisi açıldı.

Lüleburgaz Atatürk İlkokulunda "E-Twinning Projesi" kapsamında açılan sergide, öğrenciler fotoğraflarla haklarını anlattı.

Okul Müdürü Kasım Konak, öğrencilerin sınıf öğretmenleri Helin Çelik önderliğinde çocuk haklarını çeşitli fotoğraf ve yazılarla sergi oluşturduklarını söyledi.

Sergiyle ilgili tüm hazırlıkları öğrencilerin yaptıklarını ifade eden Konak, mutluluk ve heyecanlarının görülmeye değer olduğunu belirtti.

Sergi bir hafta açık kalacak.

Vilayetler Hizmet Birliği, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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