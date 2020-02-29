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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde, belediye meydanında peyzaj çalışması başladı.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Lüleburgaz ilçesinde, belediye meydanında peyzaj çalışması başladı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye meydanını yeni bir görünüme kazandıracaklarını belirtti.

Meydandaki fıskiyelerin de düzenleneceğini ifade eden Gerenli, ilçeyi modern bir kent haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Meydanın 412 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu aktaran Gerenli, yaklaşık 2 aylık süre içinde peyzaj çalışmalarının tamamlanacağını kaydetti.

ASKOM toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) toplantısı yapıldı.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantıda, acil sağlık hizmetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliği konuları görüşüldü.

Cerit, burada yaptığı konuşmada, acil sağlık hizmetlerinin hayat kurtaran hizmetler olduğunu söyledi.

Sağlık hizmetlerinin herkese lazım olduğunu anlatan Cerit, "Sağlık hizmetleri sadece bedenen ve ruhen değil, her yönüyle sosyal hayatın içinde olmamızı kapsıyor. Acil sağlık hizmetleri bizlerin en sağlam durmamız gereken, çok titiz davranmamız gereken hizmetler." diye konuştu.

Toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, kamu ve özel hastanelerin yönetici ve başhekimleri, ilçe sağlık müdürleri, 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi, 112 Komuta Kontrol Merkezi sorumlu hekimi ve acil servisten sorumlu hekimler katıldı.

Murat Gerenli, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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