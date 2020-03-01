Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Vize'de ormanlık alanda arıcılık yapan bir kişiye, organik tarım sertifikası verildi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Vize'de ormanlık alanda arıcılık yapan bir kişiye, organik tarım sertifikası verildi.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğüne 2018 yılında müracaat eden arıcı Muhterem Kızılvardar, organik tarım sertifikası başvurusunda bulundu.

Kızılvardar'ın ormanlık alandaki ürünlerinden numuneler alınarak yapılan incelemeler sonucu, sertifika almaya hak kazandı.

Kızılvardar'a sertifikasını teslim eden Tarım ve Orman Müdür Vekili Meltem Özalp, 60 kovan arısıyla organik tarım sertifikasını almaya hak kazandığını belirtti.

Kızılvardar'ı tebrik eden Özalp, teknik konularda her zaman üreticilerin yanında olduklarını kaydetti.

Üreme sağlığı hizmetleri eğitimi

Lüleburgaz'da gençlere yönelik "üreme sağlığı hizmetleri" eğitimi düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimince Lüleburgaz Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime, sağlık personeli katıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, anne ve bebeklerin sağlık hizmetleri açısından risk altında bulunduğu belirtti.

Anne ve bebeklere sağlık kontrolü için öncelik tanınması gerektiğini ifade eden Uğur, eğitimlerin aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

Daha sonra sağlık personeline üreme sağlığı konusunda bilgiler verildi.

Özalp, Vize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan 3 çalışanı serbest bırakıldı
Son Dakika: Ilımlı Muhalifler, İdlib'deki 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı Son Dakika: TSK, Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanını kullanılamaz hale getirdi Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in maçları Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 17:38:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]