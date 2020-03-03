Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hayırseveri plaket ile ödüllendirdi.

Vali Bilgin, makamında İl Müftüsü Hüseyin Demirtaşi, Ulu Cami Müştemilatı Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sefer Toklucu ve hayırsever iş insanı Ali Kılıç'ı kabul etti.

Cami inşaatının yapımına devam edildiğini ifade eden Bilgin, caminin yapılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bilgin, Toklucu ile Kılıç'a plaket verdi.

Masa tenisi yıldızlar takım il birinciliği müsabakası

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce masa tenisi yıldızlar takım il birinciliği müsabakası gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda 14 takım mücadele etti.

Müsabakalarda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler, yaptığı konuşmada, gençlerin spora yönlendirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Spor kültürü oluşturmak ve çocuklarda spor yardımıyla birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek istediklerini ifade eden Güler, "Masa tenisini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen müsabakalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.