Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Lüleburgaz ilçesinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursa 32 kişi katıldı.

Ziraat mühendisleri Mehmet Ali Urut ve Şenol Yıldız'ın eğitmenliğini yaptığı kurs 72 saat sürecek.

Kursun sonunda başarılı olan kursiyerlere belge verilecek.

"Karagöz İzlemeyen Çocuk Kalmayacak Projesi"

Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi, proje kapsamında, Kırklareli Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini Karagöz-Hacivat oyunu ile buluşturdu.

Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Umutlu tarafından öğrencilere gölge oyunu sahnelendi.

Okulun toplantı salonunda düzenlenen gösteride çocuklar, sergilenen oyun ile keyifli vakit geçirdi.

Vali Bilgin'den ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Zeytindalı Harekatı gazisi Uzman Çavuş Emre Demirkıran'ı ziyaret etti.

Vali Bilgin, bir süre Demirkıran ile sohbet ederek, gazilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Türk milletinin güçlü bir millet olduğunu ifade eden Bilgin, "Dün olduğu gibi bugün de bölünmez bütünlüğümüz, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ederken kahraman gazilerimizi de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kurayı yorumlayan Şenol Güneş: Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli
Suriyeli baba, bebeğinin adını Türk SİHA'sı "Bayraktar" koydu Yerli üretim 'Kargu'lar, hedeflere gerçekleştirdiği kamikaze saldırılarla teröre nefes aldırmıyor Göçmenlerle birlikte kaçmaya çalışan Konyalı: 10 dakika boyunca dövdüler

Son Dakika Haberleri
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı
15:43 Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' ile sahneye çıkıyor
15:43 Buray 7 Mart'ta Bostancı'da dinleyicilerle buluşacak
15:43 Gazino gecelerinde birbirinden ünlü isimler sahne alacak
15:43 Sinan Akçıl'a hayranlarından albüm tebriği geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 15:45:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]