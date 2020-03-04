Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Ahmetbey Belediyesi ekiplerince, beldedeki başta belediye binası olmak üzere kahvehane, PTT şubesi, cami ve okul gibi alanlar dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, belde genelinde virüs ve bulaşıcı hastalık risklerine karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öncelikle vatandaşların yoğun olduğu alanları ilaçladıklarını aktaran Altıntaş, "Dünya Sağlık Örgütü onaylı dezenfektanlar ile belediye çalışanlarımız tarafından ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları başladı. Ekiplerimiz toplu kullanım alanlarının tamamını dezenfekte edecektir." diye konuştu.

"Bir Kutu İyilik Projesi"

Lüleburgaz'da "Bir Kutu İyilik Projesi" kapsamında toplanan malzemeler deprem bölgesine gönderildi.

TEK Anaokulu tarafından başlatılan proje kapsamında toplanan kırtasiye malzemeleri, depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya'daki öğrencilere ulaştırılmak üzere Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi'ne teslim edildi.

Okul Müdürü Aysen Tomruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir Kutu İyilik Projesi"yle deprem bölgesindeki öğrencilerin kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Proje ile öğrencilere sosyal sorumluluk bilincini aşılamayı, yardımlaşma, paylaşma gibi davranışları kazandırmayı da hedeflediklerini aktaran Tomruk, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Bul-Göç'ün genel kurulu yapıldı

Lüleburgaz Bulgaristan Göçmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Bul-Göç) 1. olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dernek tüzüğü okunması ve ibrasının ardından 9 kişilik asil yönetim kurulunun belirlenmesi için seçime gidildi.

Seçimde, dernek başkanlığına Yüksel Mert seçilirken, yönetim kurulu ise Ersin Hatipoğlu, Hüsnü Akay, Saniye Sönmez, Seven Öztürk, Erdal Mutlu, Ramadan Şentürk, Ebru Mutlu Pektaş ve Recep Vatansever'den oluştu.