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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından, ortaokul öğrencilerine yönelik oluşturulan Türk Halk Müziği Çocuk Korosu, çalışmalarına başladı.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından, ortaokul öğrencilerine yönelik oluşturulan Türk Halk Müziği Çocuk Korosu, çalışmalarına başladı.

Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada, 11-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik oluşturulan koronun ilk çalışmasını koro şefi Musa Bayraktar eğitmenliğinde gerçekleştirdiği belirtildi.

Çalışmaların hafta sonları Kent Konseyi binasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

KTSO Başkanı Soner Ilık'a ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde enerji sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Fırat Ekşioğulları'nı makamında kabul etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'nin ekonomisinin canlandırarak, istihdamın arttırılması için her platformda OSB'yi anlattıklarını söyledi.

OSB'nin kent için önemli olduğunu ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"Bizim tek amacımız ilimizde yaşayanların refah düzeylerini arttırarak, rahat bir yaşam sürmelerini temin etmektir. Bunun için de tüm yönetim ve meclis üyelerimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katıldığımız tüm platformlarda Organize Sanayi Bölgemiz başta olmak üzere ilimizdeki yatırım imkanlarını bire bir yaptığımız temaslarımızda anlatıyoruz."

Kent Konseyi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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