Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, misafirlerini makamında kabul etti.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, misafirlerini makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ilk olarak Ticaret Bakanlığı atama kararnamesi ile Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğüne atanan Mustafa Uzan'ı ağırladı.

Uzan, ziyarette, Ticaret Müdürlüğü çalışmaları hakkında Bilgin'e bilgiler verdi.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bilgin daha sonra Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

İHH'dan KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Şube Başkanı Şeref Özcan'ı makamında kabul etti.

Özcan, ziyarette Şengörür'e İHH çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İHH olarak mazlum insanların her zaman yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özcan, yaptıkları yardımlar ile ihtiyaç sahiplerin ihtiyaçlarını bir nebze giderdiklerini belirtti.

Şengörür de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarda başarılar diledi.

Ziyarette, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Furkan Yıldız ile İHH gönüllüleri de hazır bulundu.

Belediye araç filosunu güçlendirdi

Vize Belediyesi araç filosuna 5 yeni araç ekledi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, belediye binası önünde düzenlenen törende, belediye çalışmalarını daha da hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için araç filosunu güçlendirdiklerini bildirdi.

Kamyon, traktör, yol süpürme makinası ile iki hizmet aracını vatandaşların ödedikleri vergilerden alındığını ifade eden Özalp, yeni araçların Vize halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından kurban kesilerek dualar edildi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu
Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:52:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]