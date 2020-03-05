Kırklareli Valisi Osman Bilgin, misafirlerini makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ilk olarak Ticaret Bakanlığı atama kararnamesi ile Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğüne atanan Mustafa Uzan'ı ağırladı.

Uzan, ziyarette, Ticaret Müdürlüğü çalışmaları hakkında Bilgin'e bilgiler verdi.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bilgin daha sonra Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

İHH'dan KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Şube Başkanı Şeref Özcan'ı makamında kabul etti.

Özcan, ziyarette Şengörür'e İHH çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İHH olarak mazlum insanların her zaman yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özcan, yaptıkları yardımlar ile ihtiyaç sahiplerin ihtiyaçlarını bir nebze giderdiklerini belirtti.

Şengörür de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarda başarılar diledi.

Ziyarette, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Furkan Yıldız ile İHH gönüllüleri de hazır bulundu.

Belediye araç filosunu güçlendirdi

Vize Belediyesi araç filosuna 5 yeni araç ekledi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, belediye binası önünde düzenlenen törende, belediye çalışmalarını daha da hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için araç filosunu güçlendirdiklerini bildirdi.

Kamyon, traktör, yol süpürme makinası ile iki hizmet aracını vatandaşların ödedikleri vergilerden alındığını ifade eden Özalp, yeni araçların Vize halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından kurban kesilerek dualar edildi.