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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yapımı devam eden trafik parkı eğitim alanında incelemelerde bulundu.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yapımı devam eden trafik parkı eğitim alanında incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kırklareli'nde bir ilk olacak trafik eğitim parkı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Bilgin, eğitim alanının en kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

"Kaçış Planı Hazır Projesi"

Kırklareli Valiliğince hazırlanan "Kaçış Planı Hazır Projesi" kapsamında kentin tanıtımı için İstanbul Havaalanı güzergahına tanıtım tabelaları konuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, tabelalarda Longoz Ormanları, Dupnisa Mağarası, Fatih Dökümhanesi, İğneada ve Kıyıköy sahilleri görsellerinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada yerli ve yabancı turistler kente davet edildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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