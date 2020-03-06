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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, menfez inşaatında incelemede bulundu.

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Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, menfez inşaatında incelemede bulundu.


Ekinci, Sarpdere köyünde yapılan menfez çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.


İlçeye bağlanan köy yollarında çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ekinci, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.


Balaban ve Sarpdere köyleri arasında 2 menfez yapıldığını aktaran Ekinci, diğer yandan ise Balaban ve Velika köyleri arasındaki yolda asfaltlama çalışmasında bulunulduğunu kaydetti.


Ekinci, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.


Deprem Haftası


Lüleburgaz'da Deprem Haftası nedeniyle tatbikat yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesince özel bir okulda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği deprem ve yangın alarmı verildi. Daha sonra okul yönetimi ve öğretmenler itfaiye ekiplerince tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı.

Senaryo kapsamında mahsur kalan bir öğrenci itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Daha sonra okul bahçesinde öğrencilere yangınlara ilk müdahale yöntemleri anlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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