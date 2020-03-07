Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Demirtaş ve yurt müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile Diyanet Vakfı Kırklareli Şubesi Öğrenci Yurdu müdürlerini makamında kabul etti.

Vali Bilgin, müsabakaların ardından dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını verdi.

Kırklareli Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaları Vali Osman Bilgin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci , öğrenci ve öğretmenler izledi.

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