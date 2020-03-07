Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli'nde ortaokullar arası yıldızlar futbol müsabakaları yapıldı.

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Kırklareli'nde ortaokullar arası yıldızlar futbol müsabakaları yapıldı.

Kırklareli Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaları Vali Osman Bilgin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, öğrenci ve öğretmenler izledi.

Vali Bilgin, müsabakaların ardından dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını verdi.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile Diyanet Vakfı Kırklareli Şubesi Öğrenci Yurdu müdürlerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Demirtaş ve yurt müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Bilgin, özellikle okullardaki değerler eğitimlerine önem verdiklerini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:26 Kaynak: AA
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