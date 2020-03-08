Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sağlık alanında yatırımların devam ettiğini bildirdi.

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Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sağlık alanında yatırımların devam ettiğini bildirdi.

Cerit, yaptığı açıklamada, Bademlik Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve deposu inşaatının başladığını söyledi.

Binanın bin 430 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Cerit, kente yakışır modern bir bina inşa edileceğini kaydetti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını aktaran Cerit, kısa sürede binanın tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını dile getirdi.

"Sütünüze Bereket Projesi"

Kırklareli'nde "Sütünüze Bereket Projesi" sürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir süt firması işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı ve Hamzabey köylerinde çiftlik ziyaretleri yapıldı.

Sürdürülebilir köy sütçülüğünün geliştirilmesi ve aile çiftliği modelinin teşvik edilmesinin amaçlandığı projede, besicilere karşılaştıkları hastalıklar, bakım ve besleme hakkında bilgiler verildi.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:06 Kaynak: AA
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