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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda güvenirliği ve hijyen eğitimi düzenledi.

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Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda güvenirliği ve hijyen eğitimi düzenledi.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, sağlıklı ve güvenilir gıdanın temini, ambalaj ve etiket bilgilerinin önemi, gıdaların muhafaza yöntemleri, mikroorganizmalarla mücadele yöntemleri, gıda kaynaklı tehlikeler, sağlıklı beslenme, ekmek israfı, kişisel hijyen ve Alo Gıda 174 Hattı hakkında bilgiler verildi.

Ziraat mühendisi Hilal Polat Terler, herkesin güvenlik ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını istediklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "tarladan çatala gıda güvenliği" sloganıyla bu tür eğitimler düzenlediklerini ifade eden Terler, güvenilir gıda temini ve gıda tüketimi konularında daha bilinçli ve sağlıklı toplum oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

2 okulda gerçekleştirilen eğitimlerde yaklaşık 120 öğrenci, 4 kantin işletmecisi ve yemekhane çalışanlarına ulaştıklarını aktaran Terler, eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

Toprak işleme kursu açıldı

Armağan köyünde kadın çiftçilere yönelik toprak işleme kursu açıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açılan kursa, 23 kadın çiftçi katıldı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli Necdet Göç, eğitimde, çilek üretimi ve bahçecilik üretimlerine önem verdiklerini söyledi.

Kadın çiftçilerin daha bilinçli bir üretim yapmasını amaçladıklarını ifade eden Göç, eğitimin ardından kadın çiftçilere sertifika verileceğini kaydetti.

Kurs ile kadın üreticilerin bilgilerinin arttırılması, bu alanda yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamak istediklerini aktaran Göç, toprak bilgisi, toprak işleme, bitki besleme, toprak ve yaprak analizi, üretim bilgileri, hastalık ve zararlı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verileceğini belirtti.

Göç, kursun 27 Mart'ta sona ereceğini bildirdi.

Kırklareli, Demirköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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