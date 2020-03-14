Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin gazi ziyaretlerini sürdürüyor.

Bilgin, gazi Yakup Yürükçü'yü evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ülke topraklarının şehit ve gazilerin mücadelesi ile kazanıldığını belirten Bilgin, her fırsatta şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmeye çalıştıklarını söyledi.

Şehit ve gazileri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Bilgin, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Koronavirüs tedbirleri

Kırklareli Kent Konseyi koronavirüs tedbirleri kapsamında etkinliklerini erteledi.

Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsüne karşı önleyici tedbirler kapsamında, tüm toplu etkinliklerinin ertelendiğini belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüne karşı önleyici tedbirler kapsamında, yeni bir karar alınana kadar, etkinliklerin durdurulduğunu ifade eden Çakır, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu kapsamda 21 Mart Dünya Kuklalar Günü dolayısıyla Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yapılacak etkinlikler ile Dünya Su ve Orman Günü dolayısıyla 22 Mart'ta yapılacak panel ve cumartesi günleri çocuklara yönelik Çocuk Korosu çalışmaları ertelendi."