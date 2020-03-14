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Kırklareli'nden kısa kısa

12 dakika önce

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince avcı barınakları plakalanıyor.

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Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince avcı barınakları plakalanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden yapılan açıklamada, avcıların sulak alanlarda soğuktan korunmaları için sahipli arazide olabilecek, aynı anda en fazla üç avcının faydalanabileceği, sadece sabit pencerelerin bulunabileceği, içerisinden ateş edilmesini sağlayan mazgalların bulunmayacağı avcı barınaklarının yerinde incelenerek plakalandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, uygun şartları taşıyan barınaklar için yapılan taleplerin değerlendirilmesine devam edileceği bildirildi.

Sazangillerin avlanması yasaklandı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce baraj ve göllerde sazangillerin avlanması yasaklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, baraj ve göllerde 15 Haziran'a kadar sazangillerin avlanmasının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, yasağa uymayan avcılar hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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