Pınarhisar Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü düzenlenen törenle açıldı.

Derneğin açılışına Pınarhisar Kaymakamı Soner Divli, Belediye Başkanı İhsan Talay ile avcılar katıldı.

Divli, birlik ve beraberlik içerisinde olan avcıları tebrik etti.

Konuşmaların ardından Divli ile Talay derneğin açılış kurdelesini kesti.

Demirköy doğal gaza kavuşacak

Demirköy Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçelerinin doğal gaz gelmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Gün, belediye binasında AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Gazdaş Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan'ın katılımıyla yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüştü.

İlçelerine doğal gazın gelmesi için görüşmelerde bulunduklarını belirten Gün, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için mücadele ettiklerini ifade etti.