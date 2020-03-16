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Kırklareli'nden kısa kısa

7 saat önce

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Babaeski Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

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Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Babaeski Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Cerit, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından sağlık personeli ile görüşmelerde bulunan Cerit, tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Koronavirüs tedbirleri

Lüleburgaz Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.


Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı okullar, toplu taşıma araçları, duraklar, terminal, çocuk oyun alanları ile çöp konteynırları ilaçlama çalışmalarının yapıldığı belirtildi.


Sağlık Bakanlığı'nın tedbir ve korunma yöntemleri içeren çizelgesi doğrultusunda periyodik şekilde çalışmaların devam edeceği aktarılan açıklamada, vatandaşların da kendi kişisel sağlığını tehdit eden unsurlardan kaçınması gerektiği kaydedildi.

Koronavirüs, Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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