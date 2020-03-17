Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Valiliği himayesinde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

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Kırklareli Valiliği himayesinde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamada, ülkenin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerinin temin edilebilmesi için kan kampanyası başlatılacağı bildirildi.

"Kırklarelililerin damarındaki kan ülkesi için akar" sloganıyla gerçekleştirilecek kampanya kapsamında kent merkezi başta olmak üzere Babaeski, Lüleburgaz ve Pınarhisar ilçelerinde farklı tarihlerde kan bağışlarının kabul edileceği kaydedildi.

Kanın her zaman herkese lazım olabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düzenli kan bağışçısı kazanım ve eğitim süreçlerinin gerçekleştirilmesi, kan bağışının toplumsal bir davranış, gelenek haline getirilerek sonraki nesillere aktarılmasını amaçlıyoruz. Türk Kızılay Derneği ile bu kapsamda gönüllü kan bağış kampanyası düzenliyoruz. 'Kırklarelililerin damarındaki kan ülkesi için akar' sloganıyla 20 Mart tarihinde Babaeski Hükümet Konağı bahçesi, 20- 21 Mart tarihlerinde Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda ve Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda, 21 Mart tarihinde ise Pınarhisar Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı gerçekleştirilecek."

Koronavirüse karşı alınan önlemler

Kırklareli Valiliği, İçişleri Bakanlığının yayımladığı ek genelge kapsamında kentte umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarının kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün (Kovid19) Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği bildirildi.

Salgından ülkeyi ve vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının değerlendirmesi sonucunda alınan ek kararların kentte uygulama geçirildiği belirtilen açıklamada, gece saatlerinden itibaren umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağının değerlendirildiği mekanların geçici süre ile kapatıldığı kaydedildi.

Kırklareli, Lüleburgaz, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:42 Kaynak: AA
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