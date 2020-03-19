Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri inceledi.

Vali Bilgin, Babaeski ilçesinde Kaymakam Şenol Levent Elmacıoğlu ve Belediye Başkanı Abdullah Hacı ile bir araya geldi.

İlçedeki tedbirler hakkında Kaymakam Elmacıoğlu'ndan brifing alan Vali Bilgin, daha sonra cadde ve sokaklarda tedbirleri inceledi.

Vali Bilgin, daha sonra Lüleburgaz ilçesinde de alınan tedbirleri denetledi.

SGK'da koronavirüs tedbirleri

Kırklareli SGK İl Müdürü Tahsin Halcı, sosyal güvenlik hizmetlerinin e-devlet üzerinden gerçekleştirilebildiğini bildirdi.

Halcı, yaptığı yazılı açıklada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kurum olarak alınan tedbirlerin arttırıldığını belirtti.

Tedbirler kapsamında SGK Genel Müdürlüğü, e-devlet altyapısında hizmet seçeneklerini çoğalttığını aktaran Hacı, 143 sosyal güvenlik hizmetinin sistem üzerinden yapılabildiğini kaydetti.

Vatandaşların bu kapsamda SGK İl Müdürlüğüne giderek yapabilecekleri işlemleri internet ortamında çözebileceğini ifade eden Hacı, kurumlarda insan sirkülasyonunun azalacağını ve risk grubunda yer alan kişilerin evlerinden çıkmadan işlemlerini yapabileceklerini kaydetti.

Yaban hayatı fotokapanla izlenecek

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının hayatını izleme amacıyla fotokapan kurdu.

Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı açıklamada, yaban hayatı izleme çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Çalışmalar kapsamında Demirköy ilçesinde bazı bölgelere fotokapan kurduklarını ifade eden Deniz, elde edilecek verilerin daha sonra bilimsel çalışmalarda kullanılabileceğini kaydetti.