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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Lüleburgaz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri devam ediyor.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Lüleburgaz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesince, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarının devam ettirildiğini belirtti.

Vatandaşların en yoğun kullandığı bölgelerde çalışmaları kesintisiz sürdürdüklerini aktaran Gerenli, vatandaşların sağlığını korumak, salgın hastalığın yayılmasını önlemek için mücadele ettiklerini kaydetti.

Gerenli, zorunlu olmadıkça vatandaşların sokağa çıkmaması uyarısında bulundu.

Taksiciden sağlık personeline indirimli tarife

Lüleburgaz'da bir taksici, sağlık çalışanlarına indirimli hizmet vermeye başladı.


Taksici Soner Banalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla canla başla gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarını taksimetre ücretinin yarı fiyatına taşımak için kampanya başlattı.


Banalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece gündüz fark etmeden görev yapan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla böyle bir kampanya başlattığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının son günlerde yoğun çaba harcadığını ifade eden Banalı, "Uykulu olabilecekleri için bir yere gitme ihtiyaçları olduğunda bizlerin de onların yanında olduğumuzu hissetmeleri için böyle bir kampanya başlattım. Allah onlardan razı olsun. Sağlık çalışanlarına şehir içi-şehir dışı fark etmeden sadece kimlik göstermeleri şartıyla taksimetre ücretinin yarısı kadar indirim uygulayacağım. Bizler de görev başındayız ve elimizi bu şekilde taşın altına koyuyoruz." diye konuştu.

Murat Gerenli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:08 Kaynak: AA

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