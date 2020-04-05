Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Ahmetbey Belediyesi, tedbirler kapsamında pazaryerinde dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, dezenfekte çalışmasının ardından esnafların pazaryerine girişlerine müsaade etti.

Daha sonra esnaflara kişisel koruyucu ekipmanlar dağıtılarak, pazara gelen vatandaşların ateş ölçümleri yapıldı.

İşyerleri dezenfekte edildi

Evrensekiz beldesinde de işyerleri dezenfekte edildi.

Evrensekiz Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydan, cadde ve sokakların yanı sıra işyerinde de dezenfekte çalışması yaptı.

Beldede çeşitli noktalara konulan el dezenfektanlarını da tamamlayan ekipler, koronavirüsten korunma tedbirlerinin yer aldığı afiş ve broşürleri esnaflara dağıttı.