Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye idari para cezası uygulandı.

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, yaptığı yazılı açıklamasında, ilçede kolluk kuvvetlerinin İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerine ilişkin yayınladığı genelgeler kapsamında denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

İlçe sınırları içerisinde jandarma ekiplerince 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 7, piknik yapan 6, denize giren 2 kişinin tespit edildiğini aktaran Ekinci, her bir kişi hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 282. maddesine muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Ekinci, denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Sağlık personeli atandı

Demirköy Devlet Hastanesi'ne 7 sağlık personeli atandı.

Hastaneden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla sağlık personeli sayısının artırıldığı belirtildi.

Yeni hizmet binasıyla birlikte ilçede sağlık alanında büyük yatırımların yapıldığı aktarılan açıklamada, aile hekimliği, idari birimler, acil servis ve diş hekimliği hizmetlerinin modern bir binada toplandığı kaydedildi.

Vatandaşların sağlık hizmetlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülmesi için yeni atanan 3 acil tıp teknisyeni, 3 hemşire ve 1 tıbbi sekreterin göreve başladığı bildirildi.