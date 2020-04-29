Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu video konferans ile toplandı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi konusunda alınan tedbirler, yapılan denetimler ve vatandaşlarca kurallara uyulup uyulmadığı, konuları görüşüldü.

Vatandaşların tedbirlere uymasını isteyen Bilgin, bu salgının topyekün mücadele ile önlenebileceğini ifade etti.

Kendisininde bu salgına yakalanan ve bu virüsü yenmeyi başaran biri olduğunu bildiren Bilgin, virüs ile mücadelenin çok önemli olduğunu vurguladı.

- OSB yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

Vali Bilgin'in başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıda, OSB'de alınan koronavirüs tedbirleri görüşüldü.



Toplantı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.