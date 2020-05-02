Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde belediyesi personeli tarafından üretilen koruyucu yüz maskeler köy ve mahalle muhtarlıklarına teslim edildi.



Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesi koruyucu yüz maskeleri ürettiklerini söyledi.



Maskeleri muhtarlıklara teslim ettiklerini anlatan Altıntaş, "Lüleburgaz ilçemizin 64 köy ve mahalle muhtarına, toplamda 200 adet kendi üretimimiz yüz koruyucu siperliği ücretsiz olarak teslim ettik. Bu zorlu süreçte, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın alış verişlerinden, ihtiyaçlarının evlerinde karşılanmasına ve daha birçok hizmet için, kendi sağlıklarını riske ederek, sürekli olarak fedakarca çalışan muhtarlarımız ve azalarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz." dedi.



Tarihi gar binası restore edilecek



Kırklareli Valisi Osman Bilgin, gar binasın restorasyonu için çalışmaların tamamlandığını söyledi.



Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, binanın Kültürevi ve kafe olarak hizmete açılacağını belirtti.



Restorasyon ihalesinin yapıldığını bildiren Bilgin, restorasyon işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması için çalışacaklarını ifade etti.



Türk Kızılay, Lüleburgaz'da ücretsiz pide dağıtıyor



Lüleburgaz ilçesinde Türk Kızılay'ı vatandaşlara ücretsiz pide dağıtıyor.

Pide dağıtımına Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız ile Kızılay gönüllüleri katıldı.



Gamsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar öncesi vatandaşlara pide dağıttıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için pide dağıtımı yaptıklarını anlatan Gamsız, iki günde 2 bin 400 pide dağıttıklarını dile getirdi.