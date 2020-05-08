Lüleburgaz ilçesinde çay ocakları, berber, kuaför ve güzellik salonlarına hijyen malzemesi desteği yapılacak.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici durdurulan çay ocaklarının yeniden açıldığını belirtti.

11 Mayıs Pazartesi günü de berber, kuaför ve güzellik salonlarının faaliyete başlayacağını ifade eden Gerenli, işletmelerde hijyenin sağlanabilmesi amacıyla malzeme desteği verileceğini belirtti.

Vatandaşların da hijyene üst seviyede özen göstermesi gerektiğini aktaran Gerenli, "Esnafımıza ve emekçi kardeşlerimize bin 500 cerrahi maske, 500 siperlik maske ve 300 el dezenfektanından oluşan hijyen malzemesi desteği sağlıyoruz. Halkımızın ve esnafımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Lütfen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri almaya özen gösterelim. Esnafımıza ve emekçi kardeşlerimize sağlıklı günlerde bol kazançlar dilerim." diye konuştu.

İşletmeler dezenfekte edildi

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde işletmeler dezenfekte edildi.

Ahmetbey Belediyesi tarafından, tedbirler kapsamında bir süredir faaliyeti durdurulmasının ardından yeniden açılan çay ocakları dezenfekte edilerek, esnaflara hijyen kitleri dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği faaliyete başlayan işletmelerin hijyen şartlarına uygun çalışması gerektiğini belirtti.

Belediye ekiplerinin beldedeki çay ocaklarını dezenfekte ettiğini anlatan Altıntaş, iş yeri sahiplerine ise maske, eldiven, siperlik maske ve el dezenfektanından oluşan hijyen kitleri verdiklerini söyledi.