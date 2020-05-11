Demirköy ilçesinde bir otel, kapılarını sağlık çalışanları için açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetine ara verilen otelde, sağlık çalışanları istirahat ediyor.

Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek, sağlık çalışanlarının dinlenmelerini sağlamak amacıyla faaliyete geçirilen otelde, özel tedbirler alındı.

Sağlıkçıların en iyi koşullarda dinlenebilmeleri amacıyla otelin tüm hizmet birimleri açıldı.

Koronavirüs tedbirleri

Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Demirköy Belediyesi ekipleri, pazara girmek isteyen vatandaşların ateşini ölçerek, maske dağıttı.

Pazar yerinin giriş ve çıkışlarına konulan el dezenfektanları ile alışverişe gelen ve pazardan çıkacak vatandaşların ellerini dezenfekte etmesi sağlandı.

Öte yandan ekipler, pazardaki kalabalığı önlemek amacıyla sınırlı sayıda vatandaşın pazara girmesini sağladı, vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılar yaptı.

Belediye Başkanı Recep Gün, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecini kusursuz bir biçimde yönetmeye çalıştıklarını belirtti.