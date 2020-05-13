CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Demirköy'de ziyaretlerde bulundu.
Demirköy CHP İlçe Başkanı Mehmet Şenay, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, CHP Belde Başkanı Volkan Direk'i ziyaret eden Gündoğdu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
İstek ve sorunları dinleyen Gündoğdu, bölgedeki sorunlar hakkında çözüm önerileri aldı.
Öz Orman İş Sendikası'ndan ziyaret
Öz Orman İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Muhammet Küçük, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Küçük, ziyarette, sendika üyeleriyle bir araya gelerek istek ve sıkıntıları dinledi.
Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız'ı da ziyaret eden Küçük, sendika çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'nde eksik kadro kalmadığını belirten Küçük, "Atanan bölge şefleri, orman muhafaza memurları ve işçi arkadaşlarla görüşerek başarı dileklerinde bulunduk" dedi.