Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri ve alınan tedbirler görüşüldü.

Vali Bilgin, Kovid-19'un asla hafife alınacak bir salgın olmadığını söyledi.

Bu salgın ile mücadelenin önemli olduğuna değinen Bilgin, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları, çıkanların ise maske takması gerektiğini belirtti.

Dünya Çiftçiler Günü

Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü, etkinliklerle kutlanıyor.

Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı Köyü Muhtarı Erdinç Kılıç, tarlada çalışan çiftçileri ziyaret ederek gül dağıttı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, çiftçilerin ülkenin gelişimi ve kalkınmasında önemli rol üstlendiklerini, çiftçisiz ve üretimsiz bir toplumun düşünülemeyeceğini kaydetti.