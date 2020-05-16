Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) senato ve yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans ile yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Şengörür, üniversite olarak salgına karşı tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Salgının birlik ve beraberlik içerisinde atlatılacağını ifade eden Şengörür, eğitim öğretiminde kaldığı yerden devam edeceğine inandığını aktardı.

KTSO Başkanı Ilık: "Esnaf ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada esnaf ve vatandaşların yanında olacaklarını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, yerel basında çıkan "esefle kınıyoruz, esnaf odalarından KTSO Başkanı Soner Ilık'a sert tepki" habere ilişkin basın açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı'nda usule aykırı olarak karara bağlanan, oda üyelerinin ve tüm esnafın zararına olan işyerleri için su fiyatlandırmasında kademeli sistemi ve yeni fiyat tarifesini eleştirdiklerini ifade eden Ilık, cevabın muhatabı yerine bazı oda, borsa, birlik başkanları ve bir kooperatif başkanından geldiğini bildirdi.

Açık bir şekilde kişisel saldırı niteliği taşıyan ifadelerin de yer aldığı açıklamayı şaşkınlıkla takip ettiğini aktaran Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Yazıda ifade edilen, tüm bu borç erteleme ve çeşitli bedellerin alınmaması gibi tedbirler belediye tarafından düşünülmüş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Esnaf ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."