Demirköy Kaymakamlığı, kan bağışına destek çağrısında bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Demirköy İmam Hatip Ortaokulu ile Türk Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenleneceği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan bağışlarında ciddi azalmalar meydana geldiği aktarılan açıklamada, kan stoklarının kritik seviyelerin altına düştüğü kaydedildi.

Kan ihtiyacının karşılanması amacıyla ilçe meydanında 19 Mayıs Salı günü 17.30-23.30 saatleri arasında kan bağışlarının kabul edileceği ifade edilen açıklamada, sağlıklı vatandaşların kan bağışına destek vermesi beklendiği aktarıldı.

Gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda işletmeleri denetimleri sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Babaeski ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, ürünlerin son kullanım tarihleri, koruyucu paketleri ile hijyen kurallarını kontrol etti.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yazılı açıklamasında, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Ekiplerin, sürekli sahada olduğunu aktaran Özel, en küçük bir olumsuzluğa dahi müsaade edilmediğini kaydetti.