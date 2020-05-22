Lüleburgaz Belediyesi 519 kişiye nakdi, bin 268 kişiye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

Lüleburgaz Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardımların devam ettiği belirtildi.

Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü ilk tarihten bu yana ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzatıldığı bildirilen açıklamada, muhtarlıklar ve Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığı ile ihtiyaç sahiplerinin belirlendiği kaydedildi.

Yaklaşık 70 günlük süreçte bin 787 ihtiyaç sahibine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lüleburgaz Belediyesi olarak pandemi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz. Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk tarihten bu yana kent genelinde dezenfekte çalışmaları yürüten belediyemiz bir yandan da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. 519 vatandaşımıza 198 bin 750 lira nakdi yardım, bin 268 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve hijyen malzemesi bulunan yardım kolisi ulaştırıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında ramazan ayında bahşiş toplamaları kısıtlanan 96 davulcuya da 48 bin lira nakdi yardım yapıldı."

Yol yapım çalışması

Lüleburgaz Belediyesince başlatılan yol yapım çalışması devam ediyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, daha modern bir kent oluşturma hedefiyle mücadele ettiklerini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Zafer Mahallesi Büklüm Caddesi'nde çalışmalarda bulunduklarını aktaran Gerenli, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Gerenli, çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade etti.