Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine hediye gönderdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretlerde bulunamayan Vali Bilgin, Vefa Sosyal Destek Grupları görevlileri aracılıyla şehit ve gazi ailelerine hediyeler gönderdi.

Bilgin, şehit ve gazi ailelerini hiç bir zaman unutmadıklarını belirtti.

Salgının sona ermesinin ardından ilk fırsatta şehit ve gazi ailelerini ziyaret edeceğini bildiren Bilgin, tüm vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik eti.

Sağlık çalışanlarına kupa bardak hediye edildi

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına kupa bardak hediye etti.

Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını arttırmak için her personelin adının yazıldığı kupa bardak hazırlatıldığını ifade eden Kesimoğlu, hediyelerini sağlık çalışanlarına ulaştırdıklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarının her şeyin en güzeline ve en iyisine layık olduklarını aktaran Kesimoğlu, açıklamasında "Bu zor süreçte gece gündüz demeden, ailelerinden uzak kalarak, hastalarına şifa dağıtmaya çalışan sağlık personelimizi unutmayacağız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız." diye kaydetti.