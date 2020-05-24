Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trafik Eğitim Parkı'nda devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmaların yapıldığı parkı bir süre gezen Bilgin, yetkililerden bilgi aldı.

Bilgin, çalışmaların en kısa sürede sona ereceğini belirterek, parkın hizmete açılması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

KTB Başkanı Altıntel'den bayram mesajı

Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altıntel, mesajında, Ramazan Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunun yaşandığını bildirdi.

Bayramların sevgi, saygı ve hoşgörünün yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı günler olduğunu ifade eden Altıntel, mesajında şunlara yer verdi:

"Bayram günleri, milletimizin bir arada yaşama ve parlak bir geleceği birlikte karşılama arzusunun tazelendiği günlerdir.

Sevgileri birleştiren, kardeşlik duygularını pekiştiren, hüzünleri azaltan, sevinçleri çoğaltan, rahmet, merhamet ve bereket ayı olan ramazanın sonuna gelerek Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günün gönüllerimizin huzur, sevgi ve kardeşlik duygularıyla dolmasına, bayram sevinciyle coşmasına vesile olmasını dilerim."