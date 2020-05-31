Kırklareli Müftülüğü'ne atanan Aydın Yığman, Vali Osman Bilgin'i ziyaret etti.

Bilgin, ziyarette, Yığman'a görevinde başarılar diledi.

Kırklareli'nin sakin ve huzurlu bir kent olduğunu belirten Bilgin, kamu kurumlarının işbirliği içerisinde güzel çalışmalar yaptığını belirtti.

Yığman da Kırklareli'ne göreve başlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Maske ve dezenfektan dağıtıldı

Lüleburgaz'da lokanta ve kahvehane esnafına maske ile dezenfektan dağıtıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, lokanta ve kahvehanelerin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından yarın tekrardan faaliyete başlayacağı bildirildi.

İlçede hijyen ortamının sağlanması için alınan tedbirlere azami ölçüde uyulduğu aktarılan açıklamada, faaliyete başlayacak esnaflara hijyen kiti desteği verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Lüleburgaz Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası'na 2 bin 500 tek kullanımlık maske ve 500 adet birer litrelik pompalı el dezenfektanı, Lüleburgaz Kahveciler Odası'na ise bin tek kullanımlık maske ve 200 adet birer litrelik pompalı el dezenfektanı teslim edildiği belirtildi.