Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce göletlerde balıklandırma çalışmaları sürdürülüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce göletlerde balıklandırma çalışmaları sürdürülüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünden temin edilen balıkların Ayvalı ile Celaliye göletlerine bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, iki gölete 2 bin balığın bırakıldığı kaydedildi. Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor. Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekiplerinin konteyner dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, çalışmaların salgın sona erene kadar devam edeceği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti

Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi

Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler

Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı

Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı

Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi

Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil

Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi

Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu