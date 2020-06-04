Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

DKMP Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının üreme ve göç dönemlerinde bulunduğu bu aylarda avlanmanın yasaklandığını belirtti.

Koruma ve kontrol faaliyetlerini bu dönemlerde daha fazla arttırdıklarını ifade eden Deniz, vatandaşların gördükleri olumsuzlukları şubelerine bildirmelerini istedi.

Sınav koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) Üniversitemizde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği sınavlara ilişkin koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Ünlüsoy, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Milli Eğitim Müdür vekili Hüseyin Kalkan ile Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular katıldı.

Toplantıda sınavların gerçekleştirilmesine yönelik olarak alınan genel önlemler görüşüldü.

Şengörür, yapılacak sınavların sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için adayların sınav yerlerine erken gelerek alınacak önlemlere riayet etmeleri gerektiğine dikkat çekerek, sınava girecek bütün adaylara başarı dileklerini iletti.