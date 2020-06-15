Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi piknikçileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bilgilendirdi.

Ekipler Kavaklımeşe Tabiat Parkı'nda piknik yapan vatandaşları sosyal mesafe, maske ve sık sık el dezenfektesi yapılması için uyardı.

Uyarıların belirli aralıklarla yapılacağı ifade edildi.

Özel, incelemelerde bulundu

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, incelemlerde bulundu.

Özel, Karahıdır Mahallesindeki bulunan Lisanslı Depo A.Ş. işletmesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

İşletmenin hububat hasadında faaliyete başlayacağını ifade eden Özel, işletmenin son hazırlıklarının tamamlandığını kaydetti.