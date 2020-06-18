Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Kofçaz İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yığman, Kofçaz Müftü Vekili Ramazan Özdemir ve cami görevlileri ile bir araya geldi.

Özdemir'den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Yığman, personele görevinde başarılar diledi.

Yığman daha sonra Belediye Başkanı Ziya Karataş'ı da ziyaret etti.

Şebeke suyu çalışmaları tamamlandı

Pınarhisar ilçesinde sağanak sonrası şebeke suyuyla ilgili başlatılan çalışmada analiz sonuçları olumlu çıktı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, şebeke suyu hattına yönelik çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Geçen hafta aniden etkili olan sağanak nedeniyle şebeke suyu ile ilgili çalışma başlattıklarını anımsatan Talay, çalışmaların tamamlanmasıyla sudan numuneler alınarak analiz edildiğini belirtti.

Yapılan tetkik ve test sonuçları neticesinde normale dönüldüğünü aktaran Talay, vatandaşların şebeke suyunu rahatlıkla kullanabileceğini kaydetti.