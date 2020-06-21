Lüleburgaz'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu tamamlandı.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde, tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgiler verilerek, ekim ve yetiştirme yöntemleri, bakımları ile hasatları anlatıldı.

Yaklaşık 4 ay süren kursta başarılı olan 21 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Kursiyerlere törenle sertifikaları teslim edilecek.

LTSO Başkanı Cebelli'ye ziyaret

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.

Şapçı ve Meclis üyelerinin yer aldığı ziyarette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ilçelerde yapılan çalışmalar ve normalleşme sürecindeki gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Cebelli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölge oda ve borsalar ile her zaman işbirliğinde olduklarını bildirdi.

Şapçı ve beraberindekiler daha sonra ilçedeki bazı fabrikalarda incelemede bulundu.

Koronavirüs tedbirleri

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazar yerinde denetimde bulundu. İlçede 521 pazar esnafı denetlendi.