Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu.

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Bilgin, Umutlu Kadınlar Üretiyor Projesi kapsamında, dezavantajlı kadın ve çocuklara yönelik sosyal girişimcilik, eğitim ve yaşam merkezinin inşaat çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Bilgin, merkezin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Bilgin, daha sonra Festival Alanında sürdürülen Millet Bahçesi çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Asfalt sezonu törenle başladı

Kırklareli'nde asfalt sezonu düzenlenen törenle başladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, asfalt sezonunun açılışı nedeniyle İl Özel İdaresi hizmet binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentteki yatırımların hızla devam ettiğini söyledi.

Kırklareli'nin 179 köyünün tamamında yol,su ve alt yapı alanında hizmet sunulduğunu belirten Bilgin, bu hizmetlerin ulaştırılmasında yaz kış demeden gayret gösteren işçilere teşekkür etti.

Törende AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da birer konuşma yaptı.

Ardından Bilgin ve beraberindekiler Kızılcıkdere-Deveçatağı köyleri arasındaki asfalt yapım çalışmalarını inceledi.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:21 Kaynak: AA

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