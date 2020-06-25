Eğitimlerin diğer köylerde de verileceği belirtildi.

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimi verildi.

Çiftçilere tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimi verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Cerit, ardından incelemelerde bulundu.

Cerit, yağış nedeniyle su basan merkezi gezerek personeline geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Alpullu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

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