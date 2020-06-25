Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Alpullu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.
Cerit, yağış nedeniyle su basan merkezi gezerek personeline geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Cerit, ardından incelemelerde bulundu.
Çiftçilere tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimi verildi
Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimi verildi.
Müsellim köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak eğitimler verilmeye başlandı.
Eğitimlerin diğer köylerde de verileceği belirtildi.