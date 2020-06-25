Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Alpullu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Alpullu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

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Cerit, yağış nedeniyle su basan merkezi gezerek personeline geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Cerit, ardından incelemelerde bulundu.

Çiftçilere tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimi verildi

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimi verildi.

Müsellim köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak eğitimler verilmeye başlandı.

Eğitimlerin diğer köylerde de verileceği belirtildi.

Kırklareli, Alpullu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:19 Kaynak: AA

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