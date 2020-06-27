Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, sağanaktan etkilenen mahallede incelemelerde bulundu.

Gerenli, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Erol Özgür ve Gökhan Kaya Atay ile Köprübaşı Sanayi Sitesi'ni gezerek su baskınlarının yaşandığı esnafı ziyaret etti.

Gerenli, Köprübaşı Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Aytan'dan bilgi aldı. Sanayi esnafının da istek ve sorunlarını dinleyen Gerenli, konuşmasında, sorun oluşan bölgelerde gerekli çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi.

Son günlerde çok şiddetli yağışların olduğunu anımsatan Gerenli, sorunları kısa sürede gidereceklerini belirtti.

LTSO indirim sözleşmeleri imzaladı

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO), özel bir kreş-gündüz bakımevi ve bir turizm firması ile indirim protokolü imzaladı.

LTSO Başkanı İlhami Cebelli, protokol töreninde yaptığı konuşmada, üyelerine en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi.

Protokol kapsamında kreşlerde 2020-2021 dönemine ait yeni kayıtlarda yüzde 15 indirim sağlanacağını belirten Cebelli, turizmde de günübirlik, konaklamalı yurt içi-yurt dışı turlarda ve diğer faaliyetlerde üyelere özel indirimler sağlanacağını ifade etti.