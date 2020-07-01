Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kanola üreticilerini ziyaret etti.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kanola üreticilerini ziyaret etti.

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Tarım ve Orman Müdür Vekili Zeynep Şeyda Gürsu tarafından kanola üreticileri ziyaret edilerek bilgi alışverişi sağlandı.

Gürsu, kanola üretiminin her geçen gün arttığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kanola üretiminin desteklenen ürünler arasına alındığını ifade eden Gürsu, kanolanın artık alternatif ürün olduğuna dikkat çekti.

Hastalıklardan ari işletme çalışmaları

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü hastalıklardan ari işletme çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 işletmede arilik çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Tüberküloz ve brusella hastalıklarından ari olan işletmelerde Tarım ve Orman Bakanlığının tüm programlı aşılama çalışmalarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Çiğ süt satışı yapmak isteyen üreticilerimizin öncelikle Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası sahibi olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda 5 işletmede çalışmalar tamamlanmış, hastalıklar yönünden negatif sonuç alınmış ve Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası almayı hak etmiştir."

Toprak işleme kursu başladı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce köy kadınlarına yönelik toprak işleme kursu açıldı.

Armağan köyünde başlayan kursa yaklaşık 30 kadın katıldı.

5 hafta sürecek kursun sonunda kadınlara sertifika verilecek.

Kırklareli, Gürsu, Vize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:33 Kaynak: AA

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