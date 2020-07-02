Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, lavanta üreticilerini ziyaret etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, lavanta üreticilerini ziyaret etti.

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Özel, Deveçatağı köyünde lavanta üreticisi Filiz Tuna'yı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Kentte son yıllarda lavanta üretiminin arttığını ifade eden Özel, özellikle kadın üreticilerin lavantaya yönelmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Özel, zaman zaman çiftçileri ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinlediklerini kaydetti.

KTSO "20. Edirne Kırkpınar Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı"nda stant açtı


Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), "20. Edirne Kırkpınar Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı"na katılarak açtığı stantta beyaz peynir ile üzümden yapılan hardaliyeyi tanıttı.


KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentin ürünlerini her platformda tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu tür fuarların tanıtım açısından önemli olduğunu ifade eden Ilık, Türkiye'nin bir çok yerinde düzenlenen fuarlara katılım göstermeye çalıştıklarını kaydetti.

Fuar, 5 Temmuz 2020 Pazar gününe kadar açık kalacak.

Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:53 Kaynak: AA

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