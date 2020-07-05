Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, esnaf ziyaretinde bulundu.

Ilık ve beraberindeki Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, oda üyelerini ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Yeni açılan yöresel süt ve süt ürünleri satışının yapıldığı bir işletmeyi de ziyaret eden Ilık ve Özsan, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ilık, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, esnaflara bol kazanç dileğinde bulundu.

Esnafların bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Ilık, "Yerel ürünlerimizin tanıtımını yapan tüm işyerlerimizin yanındayız. Kendilerine ilimizin tanıtımına yaptıkları katkılarından ve ilimiz ekonomisinin canlanması için sağladıkları istihdamdan dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kızılay Başkanı Göç'ten ziyaret

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül'ü ziyaret etti.

Göç, ziyarette, Türk Kızılay çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Türk Kızılay'ın Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu olduğunu ifade eden Göç, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Göç, daha sonra planlana proje ve programlar hakkında bilgi verdi.

Akgül de Göç ve yönetim kurulu üyelerine görevinde başarılar diledi.