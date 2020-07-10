Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, besicilere buzağı desteklemesi verileceğini bildirdi.

Dermenci, yaptığı yazılı açıklamada, 2. dönem buzağı desteleme askı listelerinin yayınlandığını belirtti.

Desteklemelerin 1 Eylül-31 Aralık 2019 doğumlu buzağıları kapsadığını aktaran Dermenci, 2019 yılında programlı aşılarını tamamlamış 4 ay ve üzeri annesiyle aynı tohumlamadan doğan buzağılarına, buzağı başına 525 lira destekleme ödeneceğini kaydetti.

Açıklamada, desteklemelerin kısa sürede gerçekleştirileceği ifade eden Dermenci, "5 yaş üzeri saf sütçü ırk ile diğer aynı ırk sığırların etçi veya kombine ırk suni tohumlamadan doğan buzağılarına ise soy kütüğü farkıyla 775 lira destekleme alacaklar. Ayrıca bu buzağı bakanlığımızla yürütmekte olduğumuz döl kontrolü boğanın yavrusu olursa ise üyelerimiz ilave 50 lira daha destek alarak, toplamda 825 lira destek almaya hak kazanacaklar. Devletimiz programlı aşılarını tamamlamış, 4 ay ve üzeri yaşta olmak şartıyla her buzağıya 350 lira destek vermektedir."

KTSO meclis toplantısı yapıldı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.

Özsan, toplantıda, meclis olarak üyelere hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Oda hizmetlerinden üyelerin daha fazla yararlanması için çalıştıklarını aktaran Özsan, mecliste görev alan herkese teşekkür etti.