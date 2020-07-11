MHP Kırklareli il teşkilatı toplandı.

İl Başkanı Şaban Savaşan, başkanlığında il binasında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile geçtiğimiz hafta şiddetli sağanak, dolu ve fırtınanın tarım alanlarında oluşturduğu zarar değerlendirildi.

Savaşan, yaptığı konuşmada, her zaman vatandaşların dertleri ile dertlendiklerini belirtti.

Özellikle şiddetli sağanak, dolu ve fırtınanın tarım arazilerine zarar verdiğini anlatan Savaşan, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Köyler haşerelere karşı ilaçlandı

Pınarhisar Belediyesi 14 köyü haşerelere karşı ilaçladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe merkezine verdikleri hizmetlerin köylere de verildiği belirtildi.

Köylerde her gün periyodik olarak, haşerelere karşı ilaçlama yapılmakta olduğunu belirtilen açıklamada, "İlçemizde verdiğimiz her hizmetimiz, tüm köylerimizde de aynı uygunlukta vatandaşlarımıza sunulmaktadır. Çünkü, hep birlikte Pınarhisar'ız." ifadeleri kullanıldı.