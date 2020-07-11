Vize Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile hizmete açılacak olan İncekoru Mesire Alanı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, mesire alanının Ağustos ayında hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.

Çevre düzenlemesi çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Özalp, bu tür yatırımların önemli olduğunu belirtti.

Özalp, bu hizmetin Vize'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Maske boyama etkiliği düzenlendi

Lüleburgaz'da çocuklara yönelik maske boyama etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların etkinlikler ile yaratıcılıklarını geliştirdikleri belirtildi.

Etkinlikler ile çocukların eğlendikleri ifade edilen açıklamada, düzenlenen etkinliklerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tüm tedbirlerinde alındığı aktarıldı.

Taksi durağı plakası satılacak

Vize Belediyesi ilçede yeni açılacak olan durak için taksi plakası satışı gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Vize Devlet Hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak için yeni bir taksi durağı hizmete gireceğini belirtti.

Belediye Meclisi kararı ile Namık Kemal Mahallesi Çınar Çeşme Sokak'ta açılacak olan taksi durağında çalıştırılması için 10 taksi ile sınırlandırılan ve ilk etapta 5 ticari taksi plakasının satılacağını ifade eden Özalp, açıklamasında şunları kaydetti:

"14-17 Temmuz tarihlerinde belediyemiz toplantı salonunda açık arttırma usulü ile satışı gerçekleştireceğiz. Satış bedeli KDV dahil 200 bin lira olarak başlayacak olup ihale açık teklif usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılacak olanlara ve ilçemiz için hayırlı olmasını dilerim."