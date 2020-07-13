Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Devlet Mahallesi'nde yapımı devam eden Vize Devlet Hastanesi yolunda asfaltlama çalışması yürütüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede hummalı şekilde yol yapım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ekiplerin hastane güzergahındaki yolda sıcak asfalt döktüğünü aktaran Özalp, hizmete açılan Vize Devlet Hastanesinin yolunun da tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını bildiren Özalp, en kısa sürede yol çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Lavanta hasadı başladı

Vize ilçesinde lavanta hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdür Vekili Zeynep Şeyda Gürsu, üretici Hüseyin Kayrak'ın bahçesinde gerçekleştirilen lavanta hasadına katıldı.

Gürsu, konuşmasında, ilçede 50 dekar lavanta bahçesinin bulunduğunu belirtti.

Her geçen gün ilçede ekili alanların arttığını ifade eden Gürsu, lavantanın hububatlara alternatif ürün olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Lavantanın da tıp ve kozmetikte önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Gürsu, hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

Kovid-19 taraması sürüyor

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun prevalans oranının tespit edilmesi amacıyla tarama çalışmasının sürdürüldüğünü belirtti.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ortaklığında Kovid-19 enfeksiyonunun yayılım oranının tespit edilmesi amacıyla "Kovid-19 Hastalığı Bağışıklık Oranı Tespitine Yönelik Toplum Tarama" çalışmasının yürütüldüğünü bildirdi.

Ekiplerin il genelinde evlere giderek vatandaşlardan burun, boğaz sürüntüsü ve kan örneklerini aldığını aktaran Cerit, çalışmalar ile olumlu sonuç alınacağına inandığını kaydetti.

Sivrisinek ve haşere mücadelesi

Pınarhisar Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı köylerde ilaçlama çalışmasında bulundu.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklığına bağlı sivrisinek ve haşerelerin arttığını belirtti.

14 köyde ekiplerin ilaçlama çalışmasında bulunduğunu aktaran Talay, çalışmaların aralıklarla devam edeceğini kaydetti.